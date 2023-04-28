Подрядчика на строительство новой дороги определили в Воронеже

В Воронеже определили подрядчика, который займется строительством дублера улиц Остужева и Димитрова. Об этом 28 апреля сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на итоги открытого аукциона.

Речь идет о строительстве дороги от проезда улицы Остужева – улицы Димитрова до улицы Урывского. Работы выполнит ООО «Дорожник».

Проект строительства разработал проектный институт «Гипрокоммундортранс». По словам главного инженера проекта Андрея Артемова, по сути, двухполосная автодорога будет выполнять функцию дублера улиц Остужева и Димитрова. Она обеспечит связь ЖК на улице Урывского, поселка Отрадное с улицей Минской.

Кроме того, новые участки дорожной сети позволят подъезжать к строящейся школе № 107, которая откроется в сентябре 2023 года. Также на развивающейся территории планируется возвести детсад на 280 мест.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 223 млн рублей. Сроки проведения работ не называются.

21 апреля сообщалось, что в Воронеже определили подрядчика, который займется строительством первого этапа дублера Московского проспекта. Воронежское ООО «СМУ-90» выполнит работы за 1,6 млрд рублей. Это начальная цена контракта.