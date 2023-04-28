«Краснодар» досрочно стал победителем Молодежной футбольной лиги

Футбольный клуб (ФК) «Краснодар» досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ), обыграв в пятницу, 28 апреля, екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа первенства.

Встреча закончилась со счетом 5:1. У победителей мячи забили Дмитрий Канаев на 14-й минуте, Дмитрий Кучугура (43), Руслан Чобанов (50) и Артем Арутюнов (71-й и 84-й). Гол гостей на девятой минуте реализовал Илья Ишков.

Таким образом, «Краснодар» набрал 38 очков и досрочно стал обладателями золотых медалей чемпионата молодежных клубов.

В 15 матчах команда одержала 12 побед, две ничьих и потерпел одно поражение. Клуб опережает «Зенит», который идет на второй строчке, на девять очков. Третье место занимает ЦСКА с 23 очками.

Ранее, 24 апреля, «Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 4:3. Следующий матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 29 апреля.