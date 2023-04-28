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Турецкие отели снижают цены из-за низкого спроса среди россиян

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Владельцы отелей в Турции начали снижать цены на размещение. В среднем падение стоимости номеров составило 20–30%. Недельный отдых в отеле 5 звезд в мае обойдется от 35 тыс. рублей, передает телеканал «Известия». Поводом для снижения цен стал невысокий спрос среди россиян. Эксперты ожидают, что стоимость услуг гостиниц продолжит падать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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