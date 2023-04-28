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Таганрог направил более 450 млн рублей на закупку электробусов

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Власти Таганрога (Ростовская область) объявили о поиске подрядчика, который поставит городу партию новых электробусов. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта составит 460,8 млн рублей. Подрядчик должен поставить в Таганрог 10 новых электробусов вместимостью не менее 85 человек каждый.

Согласно техзаданию, масса одного электробуса составит менее 18 т, а максимальная скорость превысит 70 км/ч. Определить поставщика планируется 16 мая.

1 апреля сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 86,5 млрд рублей 10 регионам страны на обновление транспорта. Средства получат регионы, наиболее нуждающиеся в обновлении транспортной инфраструктуры, в их числе Ростовская область.

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