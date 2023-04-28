Зеленский выступил против запрета импорта в ЕС украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета импорта в страны Евросоюза (ЕС) украинской агропродукции и выступил за продление беспошлинной торговли между ЕС и Украиной на неограниченный срок. Об этом президент заявил в разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем 28 апреля.

«Обсудили запрет отдельными соседними государствами ввоза агропродукции. <...> Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — написал Зеленский в своем Twitter.

Украинский лидер отметил, что лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Это, по его словам, выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств — членов Евросоюза, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения экспорта украинской агропродукции.

Накануне министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия с Украины, если ЕС применит соответствующие инструменты. До этого, 24 апреля, Телюс указал, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз должен быть введен до конца года.

В МИД РФ, в свою очередь, 21 апреля заявили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для Зеленского.

20 апреля агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом призвали ЕС также временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Польские фермеры вместе с тем неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.