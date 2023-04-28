Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин разрешил поставки нефти дружественным странам по цене ниже потолка
Общество
ФСБ сообщила об обвинении проректора РАНХиГС в растрате денег
Экономика
Силуанов заявил о возможном размере взноса бизнеса в 5% в 2023 году
Политика
Путин отметил, что желавшие создать России проблемы государства устроили их для себя
Мир
Воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины
Общество
МЧС сообщило о ликвидации более половины пожаров в Курганской области
Мир
Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки
Происшествия
Неизвестный украл жилетку Андрея Князева с выставки «Короля и Шута»
Общество
Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
Общество
Путин заявил о формировании суверенной системы образования в РФ
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Зеленский выступил против запрета импорта в ЕС украинского зерна

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против запрета импорта в страны Евросоюза (ЕС) украинской агропродукции и выступил за продление беспошлинной торговли между ЕС и Украиной на неограниченный срок. Об этом президент заявил в разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем 28 апреля.

«Обсудили запрет отдельными соседними государствами ввоза агропродукции. <...> Призвал к решению ситуации с учетом законодательства ЕС, соглашения об ассоциации и интересов всех сторон», — написал Зеленский в своем Twitter.

Украинский лидер отметил, что лучшим решением стало бы продление беспошлинной торговли на неограниченный срок. Это, по его словам, выгодно как для Украины, так и для ряда соседних государств — членов Евросоюза, которые уже имеют существенные конкурентные преимущества от увеличения экспорта украинской агропродукции.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
Заставит ли это ЕС пересмотреть подходы к сделке и отношениям с Россией

Накануне министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что страна может отменить запрет на ввоз продовольствия с Украины, если ЕС применит соответствующие инструменты. До этого, 24 апреля, Телюс указал, что запрет ввоза ряда сельскохозяйственных продуктов с Украины в Евросоюз должен быть введен до конца года.

В МИД РФ, в свою очередь, 21 апреля заявили, что решение нескольких стран Европы о запрете импорта украинского зерна стало ударом для Зеленского.

20 апреля агентство Reuters сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии на переговорах с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом призвали ЕС также временно запретить импорт молока и птицы с Украины.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

Польские фермеры вместе с тем неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023