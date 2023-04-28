Реконструкция Нижне-Выйского сквера началась в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стартовала реконструкция Нижне-Выйского сквера. Об этом ТагилСити.ру рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

«Все проходы в сквер на время работ будут закрыты, территорию огородим. У водоема построим одну новую подпорную стенку, а вторую часть реконструируем», — сообщил Васильев.

На данный момент строители уже разобрали подпорную стенку вдоль берега пруда. К основным работам планируется приступить после ремонта канализационного коллектора и 19 колодцев, который должен провести «Водоканал-НТ».

Сквер площадью 3,56 га благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планируется до конца сентября.