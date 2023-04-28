Ремонт улицы Ильфата Закирова стартовал в Ижевске

В Ижевске начался ремонт дорожного покрытия на улице Ильфата Закирова. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении всей улицы подрядчик уложит два слоя асфальта, частично обновит тротуары и съезды с дороги. На отрезке в районе улицы Камбарской запланировано расширение проезжей части до двух полос в обе стороны, пишет ИА «Сусанин».

Во время проведения работ ожидается затруднение движения. Водителям рекомендуют выбирать объездные пути.

Как уточняет Udm-info.ru, улицу Ильфата Закирова отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Ижевске она стала третьим объектом из шести, которые планируется привести в этом году в порядок по нацпроекту.

Ранее в городе стартовал ремонт улиц Новоажимова и Ленина.