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Путин отметил, что желавшие создать России проблемы государства устроили их для себя

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей 28 апреля заявил, что государства, желавшие создать РФ проблемы, устроили их для самих себя.

В ходе выступления российский лидер призвал обратить внимание на прогнозы международных организаций по поводу перспектив российской экономики.

«Даже те, кто не хотел бы показывать эти перспективы, вынуждены показать. И посмотрите на тех, кто создает нам проблемы. Они, судя по всему, создают их сами себе», — заметил президент.

Вместе с тем Путин призвал власти страны действовать четко и быстро в условиях антироссийских санкций, а также не приспосабливаться, а работать над созданием базиса для успешного развития всех сфер.

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Ранее, в конце марта, экономист Максим Чирков рассказал «Известиям» о пользе западных санкций для России. По его словам, санкции Запада, которые задумывались как угроза для России, в итоге стали мощным толчком для устойчивого роста экономики страны. Дело в том, что рестрикции подрывают конкурентоспособность западных экономических систем, тем самым повышая влияние РФ.

Чирков также подчеркнул, что, по его прогнозам, в 2023 году российская экономика парадоксальным образом станет более открытой, чем она была до начала спецоперации.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято главой российского государства на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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