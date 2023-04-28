Агент назвал причину сорвавшегося трансфера футболиста Оздоева в «Лилль»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев мог продолжить карьеру во французском футбольном клубе «Лилль». Однако, как сообщил 28 апреля его агент Анзор Гаргаев, данный трансфер не состоялся в связи с началом спецоперации РФ по защите Донбасса.

Причиной сорвавшегося перехода в «Лилль» Гаргаев назвал невозможность для 30-летнего спортсмена получить рабочую визу после февраля 2022 года.

«Нужно отдать должное французской стороне, что они честно в этом признались», — заявил Горгаев порталу Metaratings.

В настоящее время Оздоев с лета 2022 года выступает за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». В его составе он провел 28 матчей, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи, пишет «Спорт-Экспресс».

По словам Гаргаева, у футболиста в настоящее время действующий контракт, однако ему поступают предложения о работе также из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), из России, где интересуются, какая ситуация у Оздоева на профессиональном поприще.

На его счету — 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что чемпион мира по футболу Энцо Фернандес перешел из «Бенфики» в «Челси» за рекордную для Англии сумму. Лондонский клуб заключил с ним сделку на £106,8 млн (€121 млн). Ранее рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за £100 млн (€117,5 млн).

До этого, 24 января, московский «Спартак» объявил о заключении контрактов с двумя новыми игроками — португальцем Томашем Таварешем и Алексисом Дуарте из Парагвая. Они выступали за швейцарский «Базель» и парагвайский «Серро Портеньо».