Водитель «Газели» ожидает суда за гибель пенсионерки в ДТП в Брянске
В Брянске завершено расследование уголовного дела о смертельном наезде на пенсионерку, которое произошло 7 апреля. Об этом региональная прокуратура сообщает в пятницу, 28 апреля.
По данным следствия, 36-летний водитель «Газели», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 76-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.
Как уточняет NASHBRYANSK.RU, ДТП произошло на улице Авиационной в районе дома № 28. Машина двигалась по тротуару, пытаясь подъехать к пункту выдачи одного из интернет-магазинов для разгрузки.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Водитель полностью признал свою вину. Материалы переданы в Советский районный суд Брянска для рассмотрения.
22 апреля «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья фургон насмерть сбил пенсионерку. Машина двигалась задним ходом в дворовом проезде.