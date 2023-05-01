2 мая — день памяти Матроны Московской: как слепая праведница творила чудеса

В начале мая православная церковь почитает блаженную Матрону Московскую. День памяти святой отмечают 2 мая, в 2023 году знаменательное событие приходится на вторник. Кем была святая Матрона и как правильно отмечать церковный праздник — читайте в материале «Известий».

Кем была Матрона Московская

Матрону, или, как повелось называть святую в народе, Матронушку, помнят и любят много людей, ведь ее житие пришлось на первую половину XX столетия. До сих пор живы те, кто лично знал блаженную и стал свидетелем чудес, которые она творила.

Родилась Матрона в 80-х годах XIX века в село Себино Тульской губернии. Предания рассказывают, что ее рождению предшествовала чудесная весть — матери девочки приснилась белоснежная птица с человеческим лицом. При появлении на свет святая получила имя Матрены Дмитриевны Никоновой. Ребенок родился незрячим из-за патологии глазных яблок.

Вместе со здоровыми сестрами Матрона воспитывалась в вере и праведности. В 17 лет у девушки отнялись ноги, но и этот удар судьбы она приняла смиренно. Она всегда оставалась кроткой, всепрощающей и помогала людям советом и мудрым словом.

С наступлением советских времен религиозную праведницу начали преследовать, и Матроне пришлось скитаться по чужим жилищам. Впрочем, блаженная находила приют в каждом городе, и где бы она ни находилась, к ней с разных уголков России стекались люди, прибывающие за помощью или исцелением.

Многократно Матрону пытались арестовать, но святая всегда вовремя меняла место жительства. Поговаривали, что ее направляла рука свыше. Также в народе ходили слухи о ее способностях к предвидению, якобы слова святой не раз оказывались вещими. По неподтвержденной информации, Матронушке даже удалось предсказать точную дату Второй мировой войны.

Что известно доподлинно — так это то, что святая никогда не отказывала в помощи, а ее советы изменили жизнь многих людей. Матроны не стало 2 мая 1952 года. Эта дата — дата перехода от земной жизни в Небесное Царство, и почитается как день памяти святой Матроны.

Кроме того, 8 марта отмечается еще один праздник, посвященный праведнице, — день обретения мощей святой Матроны.

День памяти Матроны Московской – 2023: традиции

В день памяти Матроны верующие посещают Покровский монастырь Москвы, где хранятся мощи блаженной. Кланяясь святым мощам, прихожане просят об исцелении от недугов и избавлении от горестей. В знак уважения к святой люди несут к ее раке цветы — розы, хризантемы, гвоздики.

Говорят, что святая продолжает творить чудеса и после смерти и что посещение ее мощей до сих пор способно исцелять и менять жизни.

Ранее «Известия» рассказывали об истории жития блаженной Ксении Петербургской и дне почитания святой.