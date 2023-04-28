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МЧС сообщило о ликвидации более половины пожаров в Курганской области

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Фото: ТАСС/МЧС России
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В Курганской области свыше половины пожаров, которые произошли за минувшие сутки, ликвидированы, остальные локализованы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале в пятницу, 28 апреля. Угрозы от пожаров населенным пунктам нет.

«В настоящее время из 25 пожаров, зарегистрированных за текущие сутки, 14 ликвидированы, остальные локализованы. <…> Существенную помощь <...> в Варгашинском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском муниципальных округах оказала авиация МЧС России, тремя бортами совершены 50 сбросов общим объемом более 440 т воды», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарная обстановка в регионе остается трудной, но контролируемой, добавили в министерстве.

Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля
В уральском поселке сгорело почти 100 зданий, введен режим ЧС

28 апреля «Известия» показали работу пожарного поезда, который был задействован в борьбе с огнем в Курганской области. Состав Южно-Уральской железной дороги прибыл в поселок Юрахлы Варгашинского района, где произошло крупное возгорание. Огонь подобрался вплотную к путям.

Спасатели не только тушили огонь прямо с поезда, вмещающего 180 т воды, но и заправляли с него пожарные машины. Поезд также будет использоваться в других районах, которых коснулась стихия.

В этот день в Юрахлах загорелись хозпостройки на площади 800 кв. м. Площадь возгорания составила 100 га, в связи в чем жители населенного пункта были эвакуированы. Для тушения пожара был также направлен вертолет Ми-8 МЧС. Огонь удалось локализовать.

Днем ранее сообщалось о локализации пожара на территории завода «Курганстальмост» в Кургане.

27 апреля в поселке Логоушка Кетовского района под Курганом сгорели 76 домов и погиб один человек, его тело спасатели нашли в ходе тушения возгорания и разбора завалов. Причиной возникновения огня назвали искры от проходящего мимо деревни тепловоза, эту информацию также подтвердили местные жители.

С 27 апреля на территории Кургана из-за лесных пожаров введен режим ЧС.

25 апреля пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина. Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела в связи с возможной халатностью должностных лиц, причинением смерти по неосторожности и нарушением требований пожарной безопасности. Были задержаны двое подозреваемых.

Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим.

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