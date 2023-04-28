Житель Волгоградской области ожидает суда за убийство бывшей супруги

В Волгоградской области завершено расследование уголовного об убийстве 42-летней женщины. Фигурантом по делу проходит ее 44-летний бывший супруг, сообщает СУ СКР по региону.

Убийство произошло 23 января 2023 года в доме обвиняемого по улице Ровинского в селе Гусевка. Следствие полагает, что между мужчиной и женщиной, которая пришла в дом к бывшему супругу, произошла ссора из-за ревности.

Мужчина нанес бывшей жене восемь ударов ножом в разные части тела. Потерпевшая скончалась на месте, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». После случившегося обвиняемый позвонил матери убитой, которая и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

21 апреля сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Краснодара к 17 годам тюремного заключения по делу об истязании и жестоком убийстве пятилетнего сына, а ее муж, пытавшийся переложить вину за гибель ребенка, который приходился ему пасынком, на жену, получил 22 года колонии.