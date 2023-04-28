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Россияне стали чаще путешествовать в майские праздники

Опрос показал, что россияне стали чаще путешествовать в майские праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В этом году майские праздники решили провести вне дома на 20% больше россиян, чем в прошлом году. В среднем их путешествие продлится около недели. При этом 80% из них отправятся в поездку по России. Об этом аналитики «Яндекс Путешествия» рассказали в пятницу, 28 апреля.

Специалисты отметили, что средняя стоимость ночи в майские праздники в российских отелях составляет 6 тыс. рублей.

«Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13 тыс. рублей», — рассказали в «Яндекс Путешествиях» в беседе с Lenta.Ru.

Стоимость аналогичного перелета в страны ближнего зарубежья снизилась на 3%, до 29 тыс. рублей, а в страны дальнего зарубежья выросла на 9%, до 50 тыс. рублей.

При этом средняя стоимость ночи в отелях стран ближнего зарубежья выросла на 50%, до 6 тыс. рублей, а в целом в зарубежных отелях средняя цена за ночь выросла на 40%, почти до 8 тыс. рублей.

Самыми популярными российскими городами для путешествий стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Нижний Новгород. А самые популярные зарубежные страны — Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

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Ранее в этот день в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что турецкие отели столкнулись с низким спросом среди россиян, из-за чего начали снижать цены и предлагать скидки на размещение. В среднем падение стоимости составляет около 20–30%.

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