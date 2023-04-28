Движение по улице Танкистов в Челябинске ограничат на 2,5 месяца
В Тракторозаводском районе Челябинска на два с половиной месяца ограничат движение по улице Танкистов. Об этом сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск».
«В Тракторозаводском районе одна из полос дороги улицы Танкистов будет перекрыта с 8:00 1 мая до 22:00 15 июля. Ограничения будут от дома 148 до дома 152а», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА «Ура.ру», причиной ограничений станет ремонт теплотрассы. Он будет проводиться открытым способом.
Последний раз участок теплосетей в этом районе ремонтировали в 1990-х годах прошлого века. Срок службы новых труб составит около 25–30 лет.