Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, подписал закон о поправках в УК РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену и ужесточает ответственность за терроризм.

«Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принят Государственной думой 18 апреля 2023 года, одобрен Советом Федерации 26 апреля 2023 года», — сказано в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, по ст. 275 о госизмене, в которую входят шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, а также материально-технической помощи, максимальным наказанием устанавливается пожизненное лишение свободы. До этого в таком случае было предусмотрено наказание в виде 20 лет заключения.

По ст. 205 о террористическом акте максимальный срок повысили с 15 до 20 лет лишения свободы. Согласно поправкам, за совершение акта международного терроризма наказание составит от 12 лет до пожизненного лишения свободы, до этого — от 10 лет.

Вместе с тем закон увеличивает с пяти до семи лет лишения свободы минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений, а минимальный срок за пособничество составит 12 лет, ранее — 10 лет.

Летом прошлого года глава государства подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. За участие граждан РФ в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.