Путин заявил об окрепшей многопартийной системе РФ в конкурентной борьбе

Президент России Владимир Путин заявил, что в открытой конкурентной борьбе окрепла многопартийная система, но приоритетом должны быть наказы людей. Об этом глава государства сказал на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге 28 апреля.

В начале заседания глава государства отметил, что в этом году современному российскому парламенту исполняется 30 лет. Путин заявил, что за эти десятилетия был накоплен огромный опыт государственного строительства.

«В открытой конкурентной <...> борьбе выросла и окрепла наша многопартийная система», — сказал президент.

Он отметил, что ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость, однако парламентский статус нужно постоянно подтверждать упорным и честным трудом. Главное в этом, по словам российского лидера, доверие людей и их мнение.

«Важно, чтобы в ходе <...> вашей повседневной работы безусловными приоритетами были самые насущные вопросы <...>, волнующие наших граждан», — указал Путин.

Вместе россияне преодолеют любые испытания и последовательно будут идти только вперед, подчеркнул глава государства.

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