В Томской области вводят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим вводится в Томске и 10 районах области с 29 апреля, а с 15 мая он будет действовать во всем регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Мазур, информирует пресс-служба обладминистрации в пятницу, 28 апреля.

Также в сообщении уточнили названия районов, в которых в первую очередь введут режим: это Томский, Кожевниковский, Шегарский, Кривошеинский, Первомайский, Зырянский, Асиновский, Тегульдетский, Бакчарский и Верхнекетский.

Как отмечает РИА «Томск», в период действия особого противопожарного режима запрещено использовать открытый огонь, проводить пожароопасные работы в лесах, населенных пунктах, на объектах инфраструктуры, жечь растительность, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие предметы, которые могут вызвать возгорание.

Теперь узнать о запретах и ограничениях на посещение лесов можно через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели.