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Эксперт рассказал о теневой занятости в России

Эксперт Песков: основная теневая занятость кроется у подрядных организаций крупных компаний
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Теневая занятость в России в этом году находится на уровне 2022 и 2021 годов, рассказал «Известиям» 28 апреля председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. При этом, по его словам, основная теневая занятость кроется у подрядных организаций крупных компаний.

Ранее в этот день издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в правительстве обсуждаются меры по сокращению числа россиян, получающих зарплату «в конвертах». Среди рассматриваемых шагов — мониторинг занятости в компаниях с использованием больших данных, проверка организаций, установление KPI по снижению уровня теневой занятости в отдельных отраслях, а также стимулирование компаний, которые платят белую зарплату. По информации источника издания, зарплаты в сером секторе в среднем на 30% ниже, чем в формальном

«Если говорить все-таки по мерам борьбы с теневой занятостью, стимулирования работодателей, в первую очередь нужно начинать с крупных сетевых компаний федерального масштаба, которые имеют достаточно большое количество рабочих мест. <…> Есть прямые трудовые договоры с работниками, и крупные компании напрямую не используют теневые выплаты заработных плат. Но если мы хотим в большой массе побороть теневую занятость, нужно, наоборот, стимулировать, чтобы крупные компании выводили в формальный сектор рабочие места, которые они передали своим подрядным организациям», — сказал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков.

В пример он привел возможную ситуацию с продуктовой компанией со своими магазинами и складской логистикой, которая передала рабочие места на складской логистике подрядным организациям. Именно в этих подрядных организациях может быть теневая занятость, в то время как компания — заказчик услуг имеет официальные трудовые договоры со своими наемными работниками и по всем проверкам у нее нарушений выявлено не будет.

«Основная теневая занятость как раз и кроется у подрядных организаций крупных компаний. И здесь, конечно, нужно будет стимулировать, чтобы они своих подрядчиков выводили из тени. То есть те подрядчики, которые предоставляют им транспортные услуги, складские услуги обработки товаров, возможно, производственные услуги, но при этом либо частично, либо вообще никак не заключая трудовые отношения со своими наемными работниками», — отметил эксперт.

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Песков подчеркнул, что такая мера по стимулированию работодателей дала бы существенное изменение на рынке труда с точки зрения легализации трудовых отношений и вывода из неформального сектора в формальный сектор.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что, как рассказали «Известиям» в Минэкономразвития России, ведомство выступило за продление специального режима для самозанятых. Ставки 4% для физлиц и 6% для ИП действуют до конца 2028 года. Как уточнил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, режим пользуется популярностью и позволяет очень многим выйти из тени.

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