Белый дом обяжут раскрыть число американских военных на Украине

Профильный комитет палаты представителей США одобрил резолюцию, обязывающую администрацию президента Джо Байдена раскрыть данные о численности американских военнослужащих на Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования 28 апреля.

В поддержку документа высказались 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам. Против проголосовали 20 законодателей. Сообщается, что после этого резолюция должна получить одобрение всего состава палаты.

26 апреля комитет палаты представителей конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам поддержал резолюцию, обязывающую президента Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина раскрыть информацию об американских солдатах на территории Украины.

Американская администрация неоднократно подчеркивала, что Вооруженные силы (ВС) США не принимают участия в боевых действиях на Украине. Так, 18 апреля, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не воюют и не собираются воевать с Россией из-за Украины.

Однако, по данным секретных документов американской разведки, которые утекли в Сеть, в военных действиях участвовали служащие из США, Великобритании и других стран. Газета The Guardian тогда писала о том, что информация может свидетельствовать о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, но конкретные параметры организации их участия приведены не были.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.