Апелляционный суд признал законной ликвидацию Московской Хельсинкской группы

Первый Апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений». Об этом 28 апреля сообщается на сайте суда.

Таким образом, решение Московского городского суда от 25 января текущего года о ликвидации организации вступило в силу.

Иск на организацию подало Главное управление Министерства юстиции РФ по Москве в связи с нарушением федеральных законов «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях».

В ведомстве сообщили, что в ходе проверки деятельности Московской Хельсинкской группы (МХГ) в 2019–2021 годах у организации был зафиксирован ряд нарушений. В частности, отмечалось, что члены группы участвовали в мероприятиях за пределами столицы. При этом организация, согласно уставу, региональная. Представители МХГ, в свою очередь, ссылались на незаконность проведенной проверки и настаивали на отказе в иске.