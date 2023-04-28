Минобороны сообщило об ударе ВС России по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске

Российские силы нанесли удар по объединенному украинскому штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут), а также по подразделениям «Иностранного легиона» у Константиновки в Донецкой Народной Республики (ДНР), уведомил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 28 апреля.

«В районе населенного пункта Бондарное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он во время брифинга.

Также Конашенков отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях российские военные поразили подразделения армии Украины у населенных пунктов Водяное, Павловка, Новополь ДНР и Чаривное Запорожской области.

Помимо этого, в районе Марфополя Запорожской области были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы Украины. За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидировано до 40 украинских солдат, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Тем временем Telegram-канал «Военкоры русской весны» уведомил о прорыве обороны украинской армии ЧВК «Вагнер» в западной части Артемовска. Согласно информации военных корреспондентов, «Вагнер» атакует на флангах ради улучшения своего тактического положения.

27 апреля российское МО отмечало, что штурмовики РФ овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской Народной Республике (ЛНР) и ДНР по причине обстрелов ВСУ.

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