Компания Microsoft планирует сохранить свое присутствие на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Компания не хочет терять клиентов, не закрывает юрлицо в стране и ищет возможности обновления ПО. Около 1 тыс. организаций получили предложение продлить лицензии на софт, передает телеканал «Известия». Дистрибьютеры сообщают, что спрос на продукцию Microsoft в России не упал.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.