Безработного из Липецкой области осудили за спаивание 16-летней

Безработного жителя поселка Лев Толстой Липецкой области признали виновным в вовлечение несовершеннолетней девушки в систематическое употребление спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 28 апреля.

Чаплыгинский районный суд установил, что молодой человек 1997 года рождения с февраля 2021 года по январь 2022 года заставлял свою 16-летнюю знакомую пить пиво, при помощи уговоров и своего авторитета. Они распивали алкоголь в том числе в общественных местах, за что девушку дважды штрафовали. При этом потерпевшая утверждала, что поддерживала компанию из-за любви к безработному другу, пишет GOROD48.

Злоумышленника неоднократно привлекали к административной ответственности за спаивание подростка, но своего поведения не изменил. Проверка его личности показала, что он не имел проблем со спиртным, а распитие не носило систематического характера.

В результате суд предъявил мужчине обвинение по ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность») и назначил 300 часов обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, отмечает LipetskMedia.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредили россиян, что снимать стресс и тревогу при помощи алкоголя опасно для здоровья. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств.