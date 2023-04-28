Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Мир
Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Туризм
Отели в Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян
Общество
Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская добровольно перечислила платеж
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Безработного из Липецкой области осудили за спаивание 16-летней

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Безработного жителя поселка Лев Толстой Липецкой области признали виновным в вовлечение несовершеннолетней девушки в систематическое употребление спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 28 апреля.

Чаплыгинский районный суд установил, что молодой человек 1997 года рождения с февраля 2021 года по январь 2022 года заставлял свою 16-летнюю знакомую пить пиво, при помощи уговоров и своего авторитета. Они распивали алкоголь в том числе в общественных местах, за что девушку дважды штрафовали. При этом потерпевшая утверждала, что поддерживала компанию из-за любви к безработному другу, пишет GOROD48.

Злоумышленника неоднократно привлекали к административной ответственности за спаивание подростка, но своего поведения не изменил. Проверка его личности показала, что он не имел проблем со спиртным, а распитие не носило систематического характера.

В результате суд предъявил мужчине обвинение по ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность») и назначил 300 часов обязательных работ. Свою вину подсудимый признал, отмечает LipetskMedia.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредили россиян, что снимать стресс и тревогу при помощи алкоголя опасно для здоровья. Употребление алкоголя способствует возникновению или усилению симптомов панического, тревожного, депрессивного и других психических расстройств.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023