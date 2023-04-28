Почти 150 человек пострадали от укусов клещей в Орловской области
Активность клещей зарегистрировали в 12 муниципалитетах Орловской области. От укусов вредителей пострадали 147 человек.
В числе пострадавших — 43 ребенка, уточняет InfoOrel.ru. Случаи клещевого боррелиоза и энцефалита в регионе не выявлены.
Акарицидную обработку проведут на площади 350 га. Кроме того, с начаа сезона активности клещей рекогносцировочные обследования выполнены на площади 130 га.
Жителей Орловской области просят соблюдать меры предосторожности при выходе на природу. В частности, следует выбирать одежду, максимально закрывающую поверхность тела, а также использовать акарицидные средства.
Ранее сообщалось, что два человека заразились клещевым энцефалитом в Красноярском крае. Кроме того, у одного человека диагностировали сибирский клещевой тиф.