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Итальянский журналист назвал позором конференцию по восстановлению Украины

Итальянский журналист Травальо назвал конференцию по восстановлению Украины позором
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Итальянский журналист Марко Травальо негативно оценил проведение конференции по восстановлению Украины в Риме. Об этом он написал 28 апреля в газете Il Fatto Quotidiano.

«Если бы мы прекратили посылать оружие, мы могли бы организовать что-то более серьезное, чем та клоунада, которую мы устроили сегодня. И это — позор! Это позор — организовывать конференции по восстановлению Украины, в то время как мы посылаем оружие, чтобы уничтожить то немногое, что еще осталось от нее», — заявил он.

Травальо заявил, что Европа делит Украину на зоны влияния и продолжит ее уничтожать, пока не будут начаты мирные переговоры.

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Ранее, 26 апреля, глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму около €1,5 млрд. Он отметил, что хочет играть ведущую роль в восстановлении Украины. Ключевые сферы, по его словам, куда Рим хочет направить силы, — инфраструктура и финансы.

Ранее, 17 апреля, президент Италии Серджо Маттарелла заверил, что Рим будет оказывать военную помощь Украине, пока в этом есть необходимость.

Накануне, 16 апреля, газета La Repubblica сообщила, что Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L. Отмечалось, что состав с ними двигался по стране на малой скорости, а на установках не было никаких опознавательных знаков.

Вместе с тем в конце января глава МИД Италии Антонио Таяни заявлял, что у страны нет планов поставлять Украине наступательные вооружения. Министр отмечал, что ситуация на Украине очень сложная и Рим готов отправить только оборонительное оружие Киеву.

В том же месяце министр обороны Италии Гуидо Крозетто высказал мнение, что поставки Киеву оружия происходят для предотвращения третьей мировой войны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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