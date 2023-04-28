Больше 800 ландшафтных пожаров ликвидировали в Новосибирской области
С начала апреля в Новосибирской области ликвидировали 864 ландшафтных пожара. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на информацию МЧС.
Всего в регионе зафиксировали больше 2 тыс. термоточек. Общее число пожаров составило 1257. На горение сухой травы и мусора пришлось 69% возгораний. В борьбе с пожарами сотрудники МЧС активно взаимодействуют с местными властями.
Около 1,5 тыс. термоточек находились вблизи населенных пунктов. Предполагается, что местные жители нарушают требования пожарной безопасности. Наибольшее количество термоточек выявлено в Кыштовском, Чулымском, Венгеровском, Карасукском, Убинском и Каргатском районах.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Амурской области ликвидировали восемь лесных пожаров. Огонь прошел площадь 85 га.