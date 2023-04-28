Теннисист Рублев обыграл Вавринку и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
28 апреля он обыграл в матче 1/32 финала швейцарца Стэна Вавринку. Игра закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
В следующем матче Рублев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с 34-й ракеткой мира Ёсихито Нисиокой из Японии.
Ранее, 16 апреля, Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Игра продолжалась 2 часа 36 минут. Для россиянина это был первый подобный успех в карьере.