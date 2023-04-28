Памятники и братские могилы отремонтируют в Белгороде за 2,4 млн рублей
Братские могилы и памятники приведут в порядок на территории Белгорода. Соответствующий контракт с ООО «Инфинити» заключило «Белгорблагоустройство».
Стоимость контракта составила чуть больше 2,4 млн рублей. Рабочим предстоит очистить и отполировать гранит, а также покрасить ограждения на братских могилах по улицам Красноармейской и Корочанской. Кроме того, в порядок приведут памятник воинам-землякам на улице Дальней.
Также потребуется ремонт памятного знака жертвам фашизма, расстрелянным в период оккупации Белгорода, и мемориальной композиции памяти жертв политических репрессий «Парк памяти». Полный перечень объектов, где будет выполнен ремонт, приводит Бел.ru.
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