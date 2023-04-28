Украинский конфликт завершится мирно только в том случае, если американская сторона перестанет заниматься подстрекательством. Такое мнение выразил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот.

Эксперт считает, что урегулированию конфликта также поспособствует уход с поста президента нынешнего главы страны Джо Байдена.

«Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — объяснил свою позицию эксперт.

При этом в качестве подходящего кандидата на пост президента Богбот назвал экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Основным «стопорным механизмом» в продвижении российско-украинских мирных переговоров является Вашингтон, который не намерен прекращать эскалацию боевых действий, отметил Богбот.

В заключение эксперт добавил, что на ситуацию с «примирением» Москвы и Киева должны повлиять и европейские лидеры, потому что именно они поспособствовали усложнению обстановки в рамках спецоперации.

Ранее, 25 апреля, подполковник Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. По словам бывшего военного, украинский лидер использует тактику «беспомощной барышни», постоянно заявляя о нехватке оружия и заставляя Запад помогать Киеву еще больше. Эксперт считает, что Зеленский хочет расширить географию конфликта.

Ранее, 21 апреля, в МИД РФ заявили, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Таким образом они демонстрируют эффективность западной помощи в этом вооруженном столкновении. Вместе с тем в министерстве указали и на намерение Украины продолжать конфликт. Зеленский сам «жаждет» всё больше вооруженных поставок от своих партнеров по НАТО, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

За день до этого генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. Он подчеркнул, что эти поставки меняют ситуацию на поле боя. Кроме того, Столтенберг добавил, что с февраля 2022 года страны альянса выделили Украине €150 млрд.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые поставки вооружения на Украину Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса.