Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Мир
Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Туризм
Отели в Турции начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян
Общество
Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская добровольно перечислила платеж
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд
Сюжет:

Чешский эксперт обвинил США в подстрекательстве Украины

Чешский эксперт Богбот: подстрекательство США мешает закончить конфликт на Украине
0
Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский конфликт завершится мирно только в том случае, если американская сторона перестанет заниматься подстрекательством. Такое мнение выразил в беседе с чешским изданием Parlamentní listy эксперт в области безопасности Давид Богбот.

Эксперт считает, что урегулированию конфликта также поспособствует уход с поста президента нынешнего главы страны Джо Байдена.

«Вероятно, нам придется дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — объяснил свою позицию эксперт.

При этом в качестве подходящего кандидата на пост президента Богбот назвал экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Основным «стопорным механизмом» в продвижении российско-украинских мирных переговоров является Вашингтон, который не намерен прекращать эскалацию боевых действий, отметил Богбот.

В заключение эксперт добавил, что на ситуацию с «примирением» Москвы и Киева должны повлиять и европейские лидеры, потому что именно они поспособствовали усложнению обстановки в рамках спецоперации.

С морским прицелом: корабли ВМФ нанесли удар по украинским резервам
Ракетные атаки должны смешать планы ВФУ в преддверии возможного контрнаступления, считают эксперты

Ранее, 25 апреля, подполковник Вооруженных сил США в отставке Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться непосредственного вмешательства НАТО в украинский конфликт. По словам бывшего военного, украинский лидер использует тактику «беспомощной барышни», постоянно заявляя о нехватке оружия и заставляя Запад помогать Киеву еще больше. Эксперт считает, что Зеленский хочет расширить географию конфликта.

Ранее, 21 апреля, в МИД РФ заявили, что союзники Киева по НАТО разворачивают эскалацию боевых действий из-за постоянных поставок вооружения. Таким образом они демонстрируют эффективность западной помощи в этом вооруженном столкновении. Вместе с тем в министерстве указали и на намерение Украины продолжать конфликт. Зеленский сам «жаждет» всё больше вооруженных поставок от своих партнеров по НАТО, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

За день до этого генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО наращивают поставки вооружений на Украину. Он подчеркнул, что эти поставки меняют ситуацию на поле боя. Кроме того, Столтенберг добавил, что с февраля 2022 года страны альянса выделили Украине €150 млрд.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые поставки вооружения на Украину Москва рассматривает как враждебный антироссийский акт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023