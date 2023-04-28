Пропавший в Непале россиянин найден живым

Пропавший в национальном парке Читван в Непале россиянин найден живым. Об этом 28 апреля сообщили в посольстве РФ в Катманду.

«Россиянин, пропавший в Непале, найден живым и невредимым. Инцидента с носорогом не было, связь с родственниками восстановлена», — сообщили ТАСС в дипмиссии.

В посольстве рассказали, что ранее к ним поступило обращение о пропаже члена туристической группы в Читване. В связи с этим был направлен запрос в полицию Непала. Существовал риск, что на жителя Санкт-Петербурга мог напасть носорог.

Накануне стало известно, что российские моряки с пропавшего судна 30 minutes вышли на связь. Жена капитана яхты Надежда Расина сообщила, что моряки подверглись нападению в водах Йемена. Экипаж смог уйти от пиратов, однако на борту позднее они обнаружили пробоины от пуль и решили укрыться в водах Эритреи.

О том, что судно 30 minutes с тремя россиянами пропало в Красном море, супруга капитана яхты сообщила 23 апреля. Она рассказала, что экипаж вышел из порта острова Джизан с 17 на 18 апреля и должен был прибыть в Джибути 19 апреля, однако судно никто не видел. Все эти дни велись его поиски.