Крымские аграрии начали посев кукурузы

Сельскохозяйственные производители приступили к севу кукурузы в Крыму. По последним данным, засеяно свыше 200 га полей.

По данным министерства сельского хозяйства республики, всего планируется засеять почти 1,2 тыс. га полей в семи районах. Работы стартовали в Нижнегорском и Черноморском районах. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Наибольшая площадь посева запланирована в Красногвардейском районе, где кукуруза займет 600 га полей.

В 2022 году урожай кукурузы составил 17,4 тыс. т. Культура необходима для производства пищевой продукции, а также в качестве корма для скота.

Ранее сообщалось, что в Калужской области подготовили к весеннему севу треть сельскохозяйственных площадей, это 45 тыс. га. План по севу яровых культур выполнен на 15%.