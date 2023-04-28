Адвокат заявила, что Блиновская не хотела сбежать из России

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег, полученных преступным путем, не планировала бежать из страны, передает в пятницу, 28 апреля, корреспондент «Известий» из зала суда.

«Поездка Блиновской была плановой, у нее не было никаких уведомлений, что в отношении нее возбуждено уголовное дело», — заявила в Пресненском суде Москвы ее адвокат Наталия Сальникова.

Защита отметила, что блогер добровольно сдала загранпаспорт следователю. Кроме того, адвокат попросила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Прошу отказать в ходатайстве следователя», — отметила Сальникова.

Следствие просит отправить под домашний арест Блиновскую, сообщила ранее в этот день прокуратура Москвы.

В тот же день блогер признала свою вину в неуплате налогов и раскаялась. Тогда же СК РФ проинформировал, что следствие намерено просить суд избрать ей меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее намерены возбудить уголовное дело.

Блогера и ее мужа доставили на допрос к следователям. Ее супруг Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля. СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Предполагается, что она использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

В доме и офисе блогера прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.