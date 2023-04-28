В Казани на две ночи частично перекроют проспект Победы
В Казани на две ночи ограничат дорожное движение на участках проспекта Победы на пересечении с улицей Закиева. Такие меры вводятся из-за строительства надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба городской администрации.
В первый раз частично закроют участок рядом с домом №139 корп. 2 по направлению к улице Закиева. Строительные работы пройдут с 22.00 30 апреля до 5.00 1 мая.
Второй раз движение перекроют с 1 по 2 мая в те же часы, пишет ИА «Татар-информ». Для движения будет недоступен участок проспекта Победы возле дома № 1 по улице Закиева в направлении к улице Сахарова.
В связи с вводимыми ограничениями трамваи маршрутов № 5 и № 5а будут курсировать до 23:00, отмечает Inkazan.ru.
Ранее в апреле сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года. Такие сроки назвал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.