«Столото» объявил конкурс грантов для НКО и благотворительных фондов

Крупнейший распространитель всероссийских гослотерей «Столото» объявил о запуске первого в этом году этапа конкурса на получение грантов для некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы распространителя гослотерей.

Конкурс проводится ежегодно — во втором и в четвертом кварталах. Общая сумма, выделенная «Столото» для победителей в 2023 году, составит 4 млн рублей.

Прием заявок на конкурс во втором квартале года продлится до 31 мая. Принять участие в нем могут зарегистрированные в России некоммерческие и общественные организации, учреждения и фонды. Заявки принимаются через сайт charity.stoloto.ru. Их рассмотрит Совет по благотворительной деятельности «Столото». Результаты конкурса станут известны 3 июля.



Как рассказала директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман, с 2021 года помощь в рамках конкурса грантов была оказана организациям из самых разных регионов страны. «Среди них были и благотворительные фонды, и государственные бюджетные учреждения — всего 11 организаций, которые уже получили материальную помощь от «Столото» на реализацию своих благотворительных проектов. В этом году мы, как и ранее, распределим средства между несколькими участниками конкурса, чтобы оказать поддержку по разным направлениям», — подчеркнула Тубман.



С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.