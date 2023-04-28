Жителей Иркутской области предупредили о грозах и сильном ветре
Спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Иркутской области. В регионе ожидается усиление ветра и грозы.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются 29 апреля. В западных и северо-западных районах скорость порывов ветра будет достигать 20 м/с, ожидаются дожди с грозами. На озере Байкал может выпасть мокрый снег. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МЧС региона.
Экстренные службы подготовлены к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Жителей Иркутской области просят учитывать прогноз при планировании туристических маршрутов.
Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Уссурийском городском округе. В ночь на 30 апреля может выпасть до 45 мм осадков.