Автобус с пассажирами вылетел в кювет на башкирской трассе
В Куюргазинском районе Башкирии автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Авария произошла 28 апреля на дороге местного значения недалеко от села Якшимбетово. Автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту Кумертау – Бабаларово, съехал в кювет и опрокинулся.
В салоне автобуса в момент ДТП находились водитель и пятеро пассажиров. Никто не пострадал.
«Пассажиры убыли в пункт назначения на попутном транспорте. Автобус принадлежит ГУП «Башавтотранс». Разлива топлива нет, проезд обеспечен», — говорится в сообщении МЧС.
По словам водителя, которые приводит «МедиаКорСеть», он не справился с управлением на гравийном участке дороги и допустил опрокидывание машины на бок.
27 апреля в Кирове пассажирский автобус врезался в опору линии электропередачи. Пострадало не менее 22 человек.