В РФ вводится уголовное наказание за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций

В России вводится уголовное наказание до пяти лет тюрьмы за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Так, в Уголовном кодексе (УК) РФ появилась статья 284.3, которая предусматривает ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций. Речь идет о таких организациях, в которых Россия не участвует.

В другом случае содействие связано с иностранными государственными органами об уголовном преследовании должностных лиц российских органов власти в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также «иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению возложенных на Вооруженные силы РФ задач».

В частности, за такие преступления вводится наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты за период от 3 до 5 лет.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в УК РФ, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм.