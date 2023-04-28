Житель Магадана лишился 1,6 млн рублей из-за лжеброкеров

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина лишился больше 1,6 млн рублей из-за лжеброкеров.

По словам потерпевшего, он увидел в интернете рекламу с предложением дополнительного заработка. Мужчина перешел на сайт и заполнил анкету, указав персональные данные и номер телефона. После этого с магаданцем связался незнакомец, который представился аналитиком и предложил выгодно инвестировать средства. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

В период с ноября 2022 года по апрель 2023 года магаданец осуществил множество переводов. Мужчина считал, что пополняет собственный инвестиционный счет. Когда потерпевший не смог вывести деньги, он обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Якутске жертвами телефонных мошенников стали учитель гимназии и налоговый инспектор. Они согласились оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный» счет. Общая сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей.