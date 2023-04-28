Клещевой энцефалит диагностировали у двух жителей Красноярского края
Два человека заразились клещевым энцефалитом на территории Красноярского края. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
За неделю от укусов клещей пострадали 44 человека. Шесть человек обратились к медикам после посещения кладбищ. Клещевой энцефалит диагностировали у 59-летнего жителя Шарыпово. Кроме того, в середине апреля энцефалитом заразился 18-летний житель Большеулуйского района.
Также медики зарегистрировали один случай сибирского клещевого тифа. Заболел 34-летний житель Идринского района. Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща следует сохранить вредителя и передать его в лабораторию, чтобы узнать, являлся ли клещ переносчиком инфекций.
Ранее на этой неделе сообщалось о выявлении первого клеща, который переносил иксодовый боррелиоз в Забайкальском крае. Всего за неделю к медикам обратились 150 жителей региона.