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Клещевой энцефалит диагностировали у двух жителей Красноярского края

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Два человека заразились клещевым энцефалитом на территории Красноярского края. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

За неделю от укусов клещей пострадали 44 человека. Шесть человек обратились к медикам после посещения кладбищ. Клещевой энцефалит диагностировали у 59-летнего жителя Шарыпово. Кроме того, в середине апреля энцефалитом заразился 18-летний житель Большеулуйского района.

Также медики зарегистрировали один случай сибирского клещевого тифа. Заболел 34-летний житель Идринского района. Жителям региона напоминают, что в случае присасывания клеща следует сохранить вредителя и передать его в лабораторию, чтобы узнать, являлся ли клещ переносчиком инфекций.

Ранее на этой неделе сообщалось о выявлении первого клеща, который переносил иксодовый боррелиоз в Забайкальском крае. Всего за неделю к медикам обратились 150 жителей региона.

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