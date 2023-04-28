Четырехлетний мальчик выпал из окна на третьем этаже в Оренбурге
В Оренбурге из окна на третьем этаже выпал четырехлетний мальчик. Об этом 28 апреля сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«В лечебное учреждение города с телесными повреждениями в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и рваной раной теменной области доставлен малолетний ребенок», — цитирует информагентство сообщение ведомства.
Как выяснилось, инцидент произошел, когда отец мальчика спал. Пластиковые окна в квартире не были оборудованы москитными сетками, решетками или другими устройствами, которые могли бы предотвратить падение.
По данным ИА «Урал56.Ру», в отношении отца ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
24 апреля сообщалось, что в Орске пятилетний мальчик выпал из квартиры на четвертом этаже и остался жив. Очевидцы рассказали, что за ребенком не уследили взрослые.