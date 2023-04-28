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Суд обязал поднять со дна моря затонувшую у лагеря лодку на Кубани

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Судовладельца обязали поднять со дна Черного моря лодку, которая затонула около детского учреждения в Краснодарском крае. Иск в суд подала Туапсинская транспортная прокуратура.

По данным правоохранительных органов, судно затонуло в поселке Лермонтово вблизи детского санатория «Морская волна» при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Судовладелец должен поднять лодку со дна моря. Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области заключены контракты на подъем со дна 14 затонувших судов. Девять объектов находятся в бухте Северо-Курильска.

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