Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Компания Wildberries собирается провести ребрендинг, в частности изменить логотип. Об этом 28 апреля заявила журналистам основательница компании Татьяна Бакальчук.

«Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный», — сказала она.

По словам Бакальчук, Wildberries «перерисует» логотип. При этом она отметила, что речи о переименовании в «Ягодки» не идет.

Глава компании добавила, что одной из основных целей момент является повышение информированности о социальной значимости бренда. Она указала, что сейчас большинство населения знает лишь о том, что Wildberries — это крупнейшая интернет-компания.

Кроме того, Бакальчук анонсировала участие компании в двух крупных социальных проектах, однако не стала раскрывать подробности.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что в Курской области появится логистический комплекс, 8 млрд рублей в который вложит компания Wildberries. После реализации центр предоставит 5 тыс. новых рабочих мест.

До этого, 20 апреля, суд признал незаконным требование интернет-магазина Wildberries взимать с покупателей плату за возврат бракованных товаров.

15 августа 2022 года официальный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на «Ягодки». При этом в компании эти изменения никак не прокомментировали.

В июне того же года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ритейла – 2022», заявил, что на отечественном рынке множество компаний с иностранными названиями.

После этого один из участников, обращаясь к Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды» (именно так переводится слово wildberries). В ответ на это глава маркетплейса сообщила, что подумает над изменением наименования, но не будет ничего обещать.