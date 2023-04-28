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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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Банк России может рассмотреть возможность повышение ключевой ставки на следующих заседаниях совета директоров. Об этом 28 апреля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Восстановление экономики может сопровождаться усилением инфляционного давления. А это во многом будет зависеть от факторов со стороны спроса. Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, будущие решения по ключевой ставке в большей степени будут влиять на инфляцию уже следующего года, когда она должна вернуться к цели 4% и закрепиться на ней. Она отметила, что на этом горизонте сохраняется очень высокая неопределенность.

«Спектр рисков широкий, при этом среди них всё еще доминируют проинфляционные. Однако дезинфляционные факторы могут демонстрировать большую инертность. Обновленный прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3–8,2% на текущий год и 6,5–7,5% на следующий год», — заявила Набиуллина.

Такие диапазоны допускают различные решения, сказала глава ЦБ РФ. На ближайших заседаниях продолжится оценка целесообразности повышения ключевой ставки, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на цели вблизи 4% в 2024 году.

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Ранее в этот день Банк России в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о ее уровне, запланировано на 9 июня.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых стало позитивным решением как для рынка недвижимости в целом, так и для строительной отрасли в частности. Управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин отметил, что сохранение ключевой ставки было ожидаемо. По его словам, явных причин для ее повышения пока нет.

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