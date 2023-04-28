МЧС предложило внести изменения в КоАП об отвественности за пожары
МЧС России выступило с предложением внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменения, касающиеся привлечения к ответственности собственников земель в случае нарушения противопожарной безопасности. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом», — сказал Воронов на пресс-конференции.
Он добавил, что в таком случае неважно, кто совершил нарушение пожарной безопасности, сравнив предложение с ответственностью водителей — штраф получает владелец автомобиля.
Пожар в Свердловской области, который начался 25 апреля в поселке Сосьва, уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина.
Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела в связи с возможной халатностью должностных лиц, причинением смерти по неосторожности и нарушением требований пожарной безопасности. Были задержаны двое подозреваемых.