Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Мир
Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве вакцины против кори в России
Общество
На российских продуктах и напитках появится новый QR-код
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

МЧС предложило внести изменения в КоАП об отвественности за пожары

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России выступило с предложением внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменения, касающиеся привлечения к ответственности собственников земель в случае нарушения противопожарной безопасности. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

«Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в КоАП РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом», — сказал Воронов на пресс-конференции.

Он добавил, что в таком случае неважно, кто совершил нарушение пожарной безопасности, сравнив предложение с ответственностью водителей — штраф получает владелец автомобиля.

Как предчувствие: Сосьву проверяли на противопожарную безопасность в начале апреля
В уральском поселке сгорело почти 100 зданий, введен режим ЧС

Пожар в Свердловской области, который начался 25 апреля в поселке Сосьва, уничтожил около 150 домов, без крова осталось около 660 человек. Погибли два человека — мужчина и женщина.

Возгорание началось на пилораме, где замкнуло щиток. По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела в связи с возможной халатностью должностных лиц, причинением смерти по неосторожности и нарушением требований пожарной безопасности. Были задержаны двое подозреваемых.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023