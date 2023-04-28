Курс евро на Мосбирже падал ниже 87 рублей впервые с 5 апреля
Курс евро на Мосбирже падал ниже 87 рублей первый раз с 5 апреля. Эта информация подтверждается данными валютных торгов.
По состоянию на 15:25, курс евро терял 3,05% и был на уровне 86,99 руб. Но к 15:28 курс евро немного подрос до 87,05 руб. (-2,98%).
Тем временем, курс доллара составлял 79,18 руб. (-2,68%), а юаня — 11,406 руб. (-2,55%).
25 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе. По его словам, будут распространяться цифровые валюты, потому что для этого созданы уже все предпосылки.
В конце марта финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сказал, что курс евро растет в ходе торгов на Мосбирже на фоне укрепления европейской валюты на «Форекс» и падения индекса доллара.