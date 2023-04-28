Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в Оренбуржье

В Оренбургской области в ближайшую неделю ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогнозы синоптиков.

С 28 апреля по 4 мая в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс. В некоторых районах на западе региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс, пишет РИА «Оренбуржье».

В области объявлено штормовое предупреждение. С 29 апреля по 3 мая местами ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 9 градусов и более.

Как уточняет 56orb.ru со ссылкой на Приволжское УГМС, днем 29 апреля ожидается +22...+27 градусов, днем 30 апреля — от +24 до +29 градусов. Уже 1 мая температура воздуха составит +25...+30 градусов.

«Сформирует комфортную весеннюю погоду антициклон, который располагается вдоль Уральских гор. На его южной периферии дуют юго-восточные ветры и доставляют в наш регион теплый воздух с Казахских степей. Малооблачная погода поспособствует росту дневной температуры и неблагоприятно скажется на условиях пожароопасности», — объясняют синоптики.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в интервью «Известиям» рассказал, что россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели. Ограничения доступа в лес вводят региональные власти в зависимости от погодных условий.