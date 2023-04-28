Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 6 апреля
Общество
Движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года
Экономика
Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Общество
Хуснуллин заявил о возможности восстановления Артемовска
Мир
Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Политика
В Кремле назвали перспективы реализации зерновой сделки не очень хорошими
Мир
МИД Австрии заявил о сохранении вето на расширение Шенгенской зоны
Происшествия
Семь человек погибли после попадания снаряда в маршрутку в Донецке
Армия
ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве вакцины против кори в России
Общество
На российских продуктах и напитках появится новый QR-код
Общество
Основатель Wildberries Бакальчук заявила о планах компании обновить бренд

Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в Оренбуржье

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области в ближайшую неделю ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на прогнозы синоптиков.

С 28 апреля по 4 мая в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс. В некоторых районах на западе региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс, пишет РИА «Оренбуржье».

В области объявлено штормовое предупреждение. С 29 апреля по 3 мая местами ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 9 градусов и более.

Как уточняет 56orb.ru со ссылкой на Приволжское УГМС, днем 29 апреля ожидается +22...+27 градусов, днем 30 апреля — от +24 до +29 градусов. Уже 1 мая температура воздуха составит +25...+30 градусов.

«Сформирует комфортную весеннюю погоду антициклон, который располагается вдоль Уральских гор. На его южной периферии дуют юго-восточные ветры и доставляют в наш регион теплый воздух с Казахских степей. Малооблачная погода поспособствует росту дневной температуры и неблагоприятно скажется на условиях пожароопасности», — объясняют синоптики.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников в интервью «Известиям» рассказал, что россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов через портал госуслуг, сервис должен заработать в ближайшие недели. Ограничения доступа в лес вводят региональные власти в зависимости от погодных условий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023