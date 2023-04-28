Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу в Нью-Дели
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх 28 апреля сообщил, что провел отличные переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу во время встречи глав военных ведомств.
«Отличное взаимодействие с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу на полях встречи министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели», — отметил Сингх в Twitter.
Известно, что главы военных ведомств обсудили вопросы региональной безопасности, а также выразили удовлетворение доверием и взаимным уважением, которые сохраняются между двумя странами, особенно в области обороны.
Ранее 28 апреля Сингх указал, что сотрудничество РФ и Индии в области обороны является одним из столпов стратегического партнерства между странами. Сингх добавил, что встреча с российским министром — это возможность подчеркнуть, что связи между Индией и Россией сильны.
В свою очередь Шойгу также заострил внимание на том, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). По словам министра, продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, которая и предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений.
Шойгу прибыл в Нью-Дели на совещание глав минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 27 апреля. В заседании принимали участие министры Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также генеральный секретарь ШОС, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры организации.