«Живая Электроника России 2023» пройдет в Петербурге 9 июня
9 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая ежегодная практическая конференция «Живая Электроника России 2023, организованная TMT Conference, «Телеспутником», ИД «Электроника» и ИАА TelecomDaily. Устойчивость каналов поставок ЭКБ и электронный суверенитет» — главное деловое событие в области российской электроники. Мероприятие состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Тематика конференции призвана содействовать диалогу государства, профессиональных объединений и ведущих предприятий российской отрасли электроники для достижения совместных решений, способных укрепить электронный и цифровой суверенитет страны в ближайшей перспективе.
Конференцию откроет пленарное заседание, во время которого будут подняты такие важные вопросы, как:
· Новеллы регулирования и перспективы реализации государственной политики в отрасли;
· Меры государственной поддержки отрасли;
· Примеры эффективной поддержки и регулирования в отрасли;
· Общие стратегии развития отрасли в новых условиях;
· Объемы, источники и сроки инвестирования в отрасль. Государственные и частные инвестиции в производство электроники;
· Крупнейшие перспективные проекты, строительство собственных п/п-заводов;
· Развитие таможенного регулирования импорта, в т. ч. ЕАЭС;
· Новые возможности для экспорта;
· Прослеживаемость продукции и борьба с контрафактом;
· Кадры для новой российской электроники, образование, поиск и «импорт» талантов;
· Регистрация и сертификация электронных изделий и пр.
К участию в пленарном заседании приглашены руководители Минпромторга РФ, Минцифры РФ, АНО «Консорциум «Телекоммуникационные Технологии», АНО «Консорциум «Вычислительная техника», АКРП-Консорциум дизайн-центров, ФГБУ «ВНИИР», а также главы ведущих российских предприятий электроники.
Продолжат программу «Живой Электроники России 2023» технологические сессии, посвященные отдельным направлениям отечественной электронной промышленности. На протяжении всей конференции будет работать выставочная экспозиция, в рамках которой производители и поставщики продемонстрируют потенциальным заказчикам весь спектр российской электронной продукции.