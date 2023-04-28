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«Живая Электроника России 2023» пройдет в Петербурге 9 июня

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Фото: Живая Электроника России
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9 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет вторая ежегодная практическая конференция «Живая Электроника России 2023, организованная TMT Conference, «Телеспутником», ИД «Электроника» и ИАА TelecomDaily. Устойчивость каналов поставок ЭКБ и электронный суверенитет» — главное деловое событие в области российской электроники. Мероприятие состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Тематика конференции призвана содействовать диалогу государства, профессиональных объединений и ведущих предприятий российской отрасли электроники для достижения совместных решений, способных укрепить электронный и цифровой суверенитет страны в ближайшей перспективе.

Конференцию откроет пленарное заседание, во время которого будут подняты такие важные вопросы, как:

· Новеллы регулирования и перспективы реализации государственной политики в отрасли;

· Меры государственной поддержки отрасли;

· Примеры эффективной поддержки и регулирования в отрасли;

· Общие стратегии развития отрасли в новых условиях;

· Объемы, источники и сроки инвестирования в отрасль. Государственные и частные инвестиции в производство электроники;

· Крупнейшие перспективные проекты, строительство собственных п/п-заводов;

· Развитие таможенного регулирования импорта, в т. ч. ЕАЭС;

· Новые возможности для экспорта;

· Прослеживаемость продукции и борьба с контрафактом;

· Кадры для новой российской электроники, образование, поиск и «импорт» талантов;

· Регистрация и сертификация электронных изделий и пр.

К участию в пленарном заседании приглашены руководители Минпромторга РФ, Минцифры РФ, АНО «Консорциум «Телекоммуникационные Технологии», АНО «Консорциум «Вычислительная техника», АКРП-Консорциум дизайн-центров, ФГБУ «ВНИИР», а также главы ведущих российских предприятий электроники.

Продолжат программу «Живой Электроники России 2023» технологические сессии, посвященные отдельным направлениям отечественной электронной промышленности. На протяжении всей конференции будет работать выставочная экспозиция, в рамках которой производители и поставщики продемонстрируют потенциальным заказчикам весь спектр российской электронной продукции.

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