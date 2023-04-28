23 мая в Москве состоится VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023»
23 мая в Москве состоится VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы» – центральное деловое событие с участием профессионалов медиабизнеса, которые обсудят тренды и наметят будущее медиапотребления и телесмотрения в России. Форум пройдет в гибридном (оффлайн и онлайн) формате. Организаторы форума - оператор деловых мероприятий TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily.
Аудитория TeleMultiMedia Forum 2023 — первые лица крупнейших медиахолдингов страны, федеральных телеканалов и операторов связи, генеральные продюсеры и директора по контенту ведущих онлайн-видеосервисов, а также руководители крупных поставщиков инфраструктурных решений для медиарынка.
Организаторы форума, оператор деловых мероприятий TMT Conference, «Телеспутник» и ИАА TelecomDaily, вновь соберут на одной площадке известные имена в сообществе профессионалов российского медиабизнеса для прямого обмена экспертным мнением о текущей ситуации и перспективах развития индустрии.
Среди подтвердивших свое участие спикеров TeleMultiMedia Forum 2023: Дмитрий Пашутин, директор по стратегии, «Национальная Медиа Группа», Алексей Иванов, генеральный директор, «МТС Медиа», Антон Володькин, генеральный директор, Wink, Игорь Мишин, генеральный директор, Kion. Дмитрий Гудумак, генеральный директор, Start, Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX.
Основными темами предстоящего TeleMultiMedia Forum станут перспективы развития национального телерадиовещания, точки роста российского рынка медиапотребления, а также промежуточные достижения в развитии производства оригинального видеоконтента и инфраструктуры для его доставки.